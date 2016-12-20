Рада оставила в силе жесткое ограничение периодичности и длительности плановых проверок бизнеса

Верховная Рада Украины отклонила проект постановления №2418а-П "Проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 03.11.2016 года о принятии в целом как закона законопроекта № 2418а". "За" проголосовали 64 депутата.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №2418а "О внесении изменений в закон Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" относительно либерализации системы государственного надзора". За соответствующее решение проголосовали 232 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, законодательный акт предусматривает внесение изменений в 14 статей закона "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Такие изменения, в частности, касаются:

- распространения действия закона на отношения, возникающие при осуществлении мероприятий государственного контроля органами государственной фискальной службы, государственного надзора за соблюдением требований ядерной безопасности; государственного надзора (контроля) в области гражданской авиации; государственного архитектурно-строительного контроля (надзора), государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения;

- расширения перечня основных принципов государственного надзора (контроля), в частности закрепление презумпции правомерности поведения субъекта хозяйствования (по аналогии с презумпцией правомерности решений налогоплательщика, закрепленной в ст. 4 Налогового кодекса Украины) и недопущения установления плановых показателей или любого другого планирования о привлечении субъектов хозяйствования к ответственности;

- планирования мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) исключительно на годовой период с отменой квартальных планов и установления запрета на их изменение;

- установления жестких ограничений периодичности и продолжительности плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля);

- конкретизации и сужения оснований для осуществления внеплановых мер по осуществлению государственного надзора (контроля), установления порядка уведомления субъекта хозяйствования о проведении такого мероприятия;

- уточнения (сужения) объема полномочий органов государственного надзора (контроля);

- расширения объема прав субъектов хозяйствования при осуществлении государственного надзора (контроля), в том числе расширение оснований для отказа в допуске должностных лиц органа государственного надзора (контроля) к осуществлению государственного надзора (контроля) и предоставления права требовать прекращения осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) при превышении максимальных сроков его проведения;

- освобождения субъекта хозяйствования, должностных лиц субъекта хозяйствования - юридического лица от ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении деятельности субъекта хозяйствования;

- расширения положений по консультативной поддержке субъектов хозяйствования органам государственного надзора (контроля); освобождения от ответственности субъектов хозяйствования, если они действовали согласно консультации органа государственного надзора (контроля);

- расширения прав общественных объединений относительно представительства и защиты прав субъектов хозяйствования в сфере государственного надзора (контроля).

При этом действие данного закона не распространяется на отношения, возникающие во время осуществления мероприятий валютного контроля, таможенного контроля на границе, государственного экспортного контроля, контроля за соблюдением бюджетного законодательства, банковского надзора, государственного контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции.