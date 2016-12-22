 

Рада отклонила законопроекты о возмещении ущерба за разрушенное жилье в зоне АТО

22 декабря 2016 г. 13:23
Источник: 112.UA
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Верховная Рада отклонила проекты закона №4301 и №4301-1 "О возмещении ущерба за разрушенное (уничтоженное) или поврежденное частное жилье лицам, частное жилье или частные домохозяйства которых были повреждены (разрушены) во время проведения антитеррористической операции".

Предложения о направлении законопроектов на повторное первое чтение и принятии в целом не набрали необходимого для принятия количества голосов. Также Рада отказалась вернуть законопроекты автору на доработку.

"Законопроекты объявляю отклоненными", - сказал спикер Рады Андрей Парубий.

Согласно пояснительной записке к основному законопроекту, документом предусматривается определить размер и порядок возмещения убытков; порядок обследования объектов, расположенных в населенных пунктах на соответствующих территориях Донецкой и Луганской областей; категории повреждения объектов; порядок взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Законопроектом также предусмотрено осуществление компенсационных выплат населению для частичного возмещения стоимости строительства и приобретения жилья взамен уничтоженного, капитального и текущего ремонта поврежденного жилья, частичного возмещения стоимости разрушенных или поврежденных хозяйственных помещений, стоимости имущества, находившегося в разрушенных объектах, которые не подлежат восстановлению и не пригодны для дальнейшего проживания. 

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