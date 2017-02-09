 

Рада "переименовала" народных заседателей в присяжных

09 февраля 2017 г. 14:20
Источник: Интерфакс-Украина
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Верховная Рада Украины внесла изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно рассмотрения дел при участии присяжных.

Соответствующий закон (№5271) в целом поддержали 248 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Согласно внесенным в Гражданский процессуальный кодекс изменениям, термин "народные заседатели", который использован в тексте Кодекса, заменен термином "присяжные".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в национальном судопроизводстве в рамках судебной реформы институт народных заседателей ликвидирован.

Замена "народных заседателей" на "присяжных", по мнению авторов законодательной инициативы, позволит разблокировать рассмотрение ряда категорий дел, которые рассматривают при участии народных заседателей.

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