 

Рада приняла закон о создании равных условий для участников телеком-рынка

07 февраля 2017 г. 19:27
Источник: УНИАН
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Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий создание равных условий деятельности для всех участников рынка телекоммуникаций, установив прозрачные и справедливые расценки за доступ к инфраструктуре. 

За принятие соответствующего законопроекта №4159 «О доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей» проголосовали 246 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. 

Представляя соответствующий законопроект, глава комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко заявил, что принятие закона позволит на законодательном уровне урегулировать отношения между всеми участниками телеком-рынка, что, в свою очередь, позволит украинским операторам улучшить качество своего интернет-покрытия.

«Главная цель законопроекта – найти баланс между телеком-операторами, владельцами объектов инфраструктуры разных форм собственности и, что самое главное, конечными потребителями. Каждый украинец в каждой точке Украины должен иметь право доступа к качественному скоростному интернету. Принятие этого законопроекта позволит ввести единые правила для всей отрасли на территории всей Украины», - отметил Данченко. 

В пояснительной записке отмечалось, что на сегодняшний день стоимость доступа к инфраструктуре завышена, ее владельцы нередко заставляют операторов и провайдеров оплачивать лишние статьи расходов, например издержки на ремонт домов, подъездов. 

Кроме того, собственники инфраструктуры устанавливают цены для каждого отдельно взятого оператора на собственное усмотрение, а некоторым и вовсе необоснованно отказывают в доступе к инфраструктуре. 

Таким образом, законопроект №4159 призван определить полномочия госорганов, права и обязанности владельцев инфраструктуры и утвердить четкие методики определения платы за предоставленные услуги. 

20 сентября 2016 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4159 «О доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей».

Принятие данного законопроекта поддерживали ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» и «Телас», общественный совет Нацкомиссии по регулированию связи и информатизации, общественный совет Государственной службы специальной связи и защиты информации и ряд украинских операторов телекоммуникаций.

 

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