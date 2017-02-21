Рада просит называть улицы и школы в честь украинских воинов-Героев

Народные депутаты поддержали постановление о чествовании Героев Украины и информирования украинский о подвигах украинских военных.

За такое решение проголосовали 256 нардепов.

"Общеобразовательным и высшим учебным заведениям всех типов и форм собственности обустроить и систематически обновлять... информационно-мемориальные стенды о Героях Украины и их подвиги в ходе защиты Украины от вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в постановлении.

В то же время органам местного самоуправления необходимо обеспечить информирование жителей соответствующих территорий о Героях – выходцах из этих территорий "путем публикации информации о них в официальных печатных изданиях органов местного самоуправления", а также "путем переименования улиц и наименования учебных заведений в населенных пунктах, в которых проживали/проживают Герои Украины в их честь, установление мемориальных досок и памятных знаков в местах их проживания".