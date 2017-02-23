 

Рада провалила изменения в Уголовный кодекс относительно обысков

23 февраля 2017 г. 20:37
Источник: Укринформ
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Народные депутаты отказались принять во втором чтении законопроект № 3719 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов следственных действий с целью обеспечения дополнительных гарантий законности при их проведении".

Законопроект во втором чтении поддержали лишь 217 нардепов при минимально необходимых 226 голосах.

Тогда Парубий предложил отправить законопроект на повторное второе чтение, но это предложение поддержали 210 нардепов.

Поэтому законопроект считается отклоненным.

При этом председатель Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин сообщил, что этот законопроект содержит нормы о запрете на временное изъятие электронных информационных систем с предоставлением следователем возможности копирования информации, а не изъятия техники.

Кроме того, по его словам, законопроект предусматривает нормы, которые разрешают применение спецподразделений при проведении обысков у субъектов хозяйствования исключительно на основаниях постановления следственного судьи и только при тяжких и особо тяжких преступлениях.

"Третье, что содержит данный закон - положение об обеспечении доступа адвоката к процессу обыска на любом его этапе. Четвертое - положения, которые разрешают обыск лишь как исключительное следственное действие, когда невозможно получить информацию иным способом. Пятое - предписания, которые вводят ходатайство с обязательной аргументацией обыска и детальное описание предметов и лиц, которых планируется обыскать", - пояснил Кожемякин перед принятием решения.

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