Рада провалила проект закона о добыче и продаже янтаря

Народные депутаты не смогли принять проект закона о добыче и реализации янтаря №1351-1, вследствие чего спикер Андрей Парубий попросил Кабмин и парламентариев подготовить новый документ.

За проект закона во втором чтении проголосовали 158 депутатов при 226 необходимых. Законопроект предусматривал упрощение процедуры получения разрешения на добычу янтаря, а также его реализацию на янтарной бирже.

Парубий также поставил на голосование предложение направить документ на повторное второе чтение, чтобы все желающие депутаты могли подать поправки, и Кабмин мог принять участие в доработке проекта. Это предложение набрало 221 голос при 226 необходимых.

В итоге председатель Рады обратился к правительству с просьбой совместно с депутатами подготовить проект закона, который получил бы поддержку зала.