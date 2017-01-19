Рада разрешила иностранным подразделениям участвовать в военных учениях в Украине

Верховная Рада одобрила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия во многонациональных учениях. За принятие в целом законопроекта №5636 проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226.

В частности, одобрен допуск вооруженных сил США, других государств - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) и государств - участников программы "Партнерство ради мира" для участия в 3 многонациональных учениях.

Допуск иностранных военных подразделений разрешен на 365 дней для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил в Международном центре миротворчества и безопасности (Львовская область) и в других воинских частях и полигонах Вооруженных сил Украины.

Общая численность участников этих учений составит до 13 тыс. военнослужащих: до 10 тыс. военнослужащих от Вооруженных сил Украины и максимум по 1,5 тыс. военных от США и от НАТО, а также участников программы "Партнерство ради мира".

Также одобрен допуск иностранных военных подразделений на 25 дней в июне-ноябре для участия в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2017" в Международном центре миротворчества и безопасности (Львовская область).

Общая численность сил и вооружения составит до 3,5 тыс. военных: до 1,5 тыс. - от украинской стороны и по 1 тыс. максимум от США и стран-членов НАТО и участников программы "Партнерство ради мира".

Кроме того, допуск иностранных военных одобрен на 25 дней в июле-сентябре для участия в украинско-американских учениях "Си Бриз - 2017", которые состоятся в акватории Черного моря, на полигонах Вооруженных сил Украины, военных аэродромах "Школьный" (Одесса), "Кульбакино" (Николаев), "Чернобаевка" (Херсон), посадочных площадках Тендровской косы (Николаевская область), Международном аэропорту "Одесса", Одесском морском торговом порту, морском торговом порту "Южный" (Одеса) и военном порту Очакова (Николаевская область).

Общая численность участников учений составит до 3,5 тыс. военных: до 1 тыс. от Украины и от США, до 1,5 тыс. - от НАТО и участников программы "Партнерство ради мира".

Для обеспечения проведения всех этих учений планируется использовать 34 млн 888 тыс. 300 гривен.