 

Рада уполномочила Кабмин переименовать госадминистрации в декоммунизированных районах

21 февраля 2017 г. 18:28
Источник: Зеркало недели

Законодательством не были установлены полномочия по переименованию госадминистраций. Рада внесла изменения.

Верховная Рада Верховная Рада внесла изменения в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса переименования местных государственных администраций. Законопроект №5541 поддержали 235 народных депутатов.

Согласно закону, уполномоченным субъектом переименования местных государственных администраций является Кабинет министров.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время вопрос переименования местных государственных администраций в связи с изменением названий соответствующих административно-территориальных единиц на законодательном уровне не урегулирован. Конституция Украины не предусматривает полномочий ни президента Украины, ни какого-либо иного государственного органа или должностного лица по решению вопроса образования, реорганизации, ликвидации, переименования местных государственных администраций.

В то же время, согласно закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" и ряда постановлений Верховной Рады, принятых на его выполнение, в Украине были изменены названия более чем 20 административно-территориальных единиц.

В июле 2016 года спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что Верховная Рада завершила свою часть декоммунизации, переименовав 1012 населенных пунктов и районов.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти половина граждан (48%) поддерживают идею запрета коммунистической идеологии в Украине, против – 36%, не определились – 16%.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.