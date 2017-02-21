Рада уполномочила Кабмин переименовать госадминистрации в декоммунизированных районах

Законодательством не были установлены полномочия по переименованию госадминистраций. Рада внесла изменения.

Верховная Рада Верховная Рада внесла изменения в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса переименования местных государственных администраций. Законопроект №5541 поддержали 235 народных депутатов.

Согласно закону, уполномоченным субъектом переименования местных государственных администраций является Кабинет министров.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время вопрос переименования местных государственных администраций в связи с изменением названий соответствующих административно-территориальных единиц на законодательном уровне не урегулирован. Конституция Украины не предусматривает полномочий ни президента Украины, ни какого-либо иного государственного органа или должностного лица по решению вопроса образования, реорганизации, ликвидации, переименования местных государственных администраций.

В то же время, согласно закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" и ряда постановлений Верховной Рады, принятых на его выполнение, в Украине были изменены названия более чем 20 административно-территориальных единиц.

В июле 2016 года спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что Верховная Рада завершила свою часть декоммунизации, переименовав 1012 населенных пунктов и районов.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти половина граждан (48%) поддерживают идею запрета коммунистической идеологии в Украине, против – 36%, не определились – 16%.

