Рада устроила себе трехнедельные каникулы

Верховная Рада не будет проводить пленарную неделю 10-13 января, так как депутаты решили посвятить эти дни "работе с избирателями".

Такое решение было принято ночью 21 декабря во время рассмотрения бюджетных законопроектов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил депутатам либо перенести пленарную неделю на 24-27 января , либо вообще ее не проводить.

Депутаты выбрали второй вариант, его поддержали 243 народных депутата.

Таким образом, в период с 26 декабря по 15 января парламент не будет проводить пленарных заседаний.