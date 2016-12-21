 

Рада устроила себе трехнедельные каникулы

21 декабря 2016 г. 9:54
Источник: Левый берег
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Верховная Рада не будет проводить пленарную неделю 10-13 января, так как депутаты решили посвятить эти дни "работе с избирателями".

Такое решение было принято ночью 21 декабря во время рассмотрения бюджетных законопроектов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил депутатам либо перенести пленарную неделю на 24-27 января , либо вообще ее не проводить.

Депутаты выбрали второй вариант, его поддержали 243 народных депутата.

Таким образом, в период с 26 декабря по 15 января парламент не будет проводить пленарных заседаний.

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