 

Рада в четверг намерена рассмотреть законопроект о Конституционном суде

16 января 2017 г. 11:58
Источник: Интерфакс-Украина
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Верховная Рада Украины в четверг планирует рассмотреть законопроект о Конституционном суде, вопросы децентрализации и смету парламента, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Мы планируем в четверг рассмотреть законопроект о Конституционном суде и вопросы децентрализации", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник в Киеве.

Спикер также отметил, что парламент должен рассмотреть и принять смету (кошторис) Верховной Рады на 2017 год.

"Я бы просил, чтобы этот вопрос, который есть во всех фракциях и комитетах, на этой неделе рассмотрели и обязательно вышли по нему на решение, по смете Верховной Рады", - сказал А.Парубий.

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