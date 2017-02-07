Рада запретила использование капканов и усилила борьбу с браконьерством

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2023 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе)". За документ со второго раза проголосовали 248 народных депутата (сначала 218 парламентариев.

Сообщается, что закон направлен на усиление охраны редких видов животных и растений, занесенных в Бернскую конвенцию.

"Задачами являются защита среды обитания редких видов, занесенных в Бернскую конвенцию, прежде всего местообитаний в лесах, а также на территориях государственных природных заповедников; усиление мер по охране дельфина-афалины, медведя бурого, летучих мышей, черного аиста, скопы; запрет на применение неизбирательных средств добывания животных - капканов; усиление борьбы с браконьерством", - сказано в пояснительной записке к документу.

Также предусматривается внести в закон "Об охотничьем хозяйстве и охоте" изменения, согласно которым под полную охрану подпадают 10 видов куликов, которые относятся к песочникам и плавунцам, и на сегодняшний день в Украине считаются охотничьими.