Ракетные войска РФ резко нарастят число учений

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ произведут более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2017 году. Об этом сообщает российское Минобороны.

В целом РВСН проведут свыше 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств.

"Количество мероприятий боевой подготовки в наступившем году, по сравнению с 2016 годом, увеличится на 50%", – отметили в военном ведомстве РФ, а также подчеркнули, что в РВСН "продолжится практика внезапных проверок состояния боевой готовности".