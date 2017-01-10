 

Ракетные войска РФ резко нарастят число учений

10 января 2017 г. 16:25
Источник: Корреспондент.net
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ произведут более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2017 году. Об этом сообщает российское Минобороны.

В целом РВСН проведут свыше 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств.

"Количество мероприятий боевой подготовки в наступившем году, по сравнению с 2016 годом, увеличится на 50%", – отметили в военном ведомстве РФ, а также подчеркнули, что в РВСН "продолжится практика внезапных проверок состояния боевой готовности".

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