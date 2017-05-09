Расмуссен призвал США дать Украине летальное оружие

Бывший Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен призвал США поддержать Украину летальным оружием и статусом важного союзника. Об этом он, в частности, поговорил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в Копенгагене, сообщает "Радио Свобода".

"Мы говорили о России, по которой ясно, что США продолжают стоять на твердой позиции в отношении агрессии Москвы в Украине и ее неустанных усилий с целью дестабилизировать западные институты, включая НАТО", - написал Расмуссен на своей странице в Facebook.

Он добавил, что во время разговора с Мэттисом также "попросил Вашингтон усилить поддержку Украины предоставлением ей летального оружия как средства сдерживания и предоставлением Украине статуса важного союзника". ПО его мнению, это подчеркнет приверженность Вашингтона к американо-украинскому партнерству в области безопасности.