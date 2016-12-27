Расширенные "крымские" санкции США вступили в силу

Дополнения в общий список санкций Министерства торговли США против России, включающий 23 юридических лица и их дочерние предприятия в России и Крыму, вступили в силу во вторник, 27 декабря.

Это следует из Федерального реестра США.

"Бюро промышленности и безопасности (BIS) вносит изменения в Правила экспортного администрирования (EAR), добавив двадцать три организации в список субъектов. Двадцать три юридические лица, которые будут добавлены в список организаций, были определены правительством США как такие, которые действуют в ущерб национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе.

При этом отмечается, что BIS приняло такое решение с целью "обеспечения эффективности существующих санкций против РФ за нарушение международного права и эскалацию конфликта в восточной части Украины".

Добавленные предприятия зачисляются в список субъектов по направлению России и Крымского региона Украины. Так, под ограничения попали два предприятия, расположенные на полуострове - Крымские порты и Крымская железная дорога, - а также 21 юридическое лицо из России:

- Дочерние предприятия фабрики "Красное знамя" (в перечне – пять заводов, акционерных обществ);

- Исследовательский институт "Экран";

- Исследовательская и производственная компания "ЕлТом";

- Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники;

- Институт "Стройпроект" (в списке также шесть его филиалов);

- ГОЗ "Обуховский завод" (Санкт-Петербург);

- Институт приборостроения – новосибирский завод "Коминтерн";

- Научно-исследовательский институт авиационного оборудования (Москва);

- Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (два филиала);

- ООО "Карст" (четыре организации);

- ООО "РосХимТрейд" (Ростов-на-Дону);

- ОАО Всероссийский институт радиооборудования (три филиала);

- УПП "Вектор" (два предприятия в Екатеринбурге);

- Solid Ltd (Новороссийск);

- НПО "Квант" (Великий Новгород);

- Научно-производственное объединение им. Фрунзе (две организации в Нижнем Новгороде);

- Государственный рязанский завод оборудования (два предприятия);

- Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (четыре предприятия в Москве);

- КБ "Связь";

- ООО "Транс-Флот" (Самара);

- ООО "Транспетрочарт" (Санкт-Петербург).

Решение о расширении санкций Минторговли США было обнародовано на прошлой неделе. При этом подробный список предприятий, которые попали под ограничения, не прилагался.