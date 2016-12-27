Расширенные "крымские" санкции США вступили в силу

Дополнения в общий список санкций Министерства торговли США против России, включающий 23 юридических лица и их дочерние предприятия в России и Крыму, вступили в силу во вторник, 27 декабря.
Это следует из Федерального реестра США.
"Бюро промышленности и безопасности (BIS) вносит изменения в Правила экспортного администрирования (EAR), добавив двадцать три организации в список субъектов. Двадцать три юридические лица, которые будут добавлены в список организаций, были определены правительством США как такие, которые действуют в ущерб национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе.
При этом отмечается, что BIS приняло такое решение с целью "обеспечения эффективности существующих санкций против РФ за нарушение международного права и эскалацию конфликта в восточной части Украины".
Добавленные предприятия зачисляются в список субъектов по направлению России и Крымского региона Украины. Так, под ограничения попали два предприятия, расположенные на полуострове - Крымские порты и Крымская железная дорога, - а также 21 юридическое лицо из России:
- Дочерние предприятия фабрики "Красное знамя" (в перечне – пять заводов, акционерных обществ);
- Исследовательский институт "Экран";
- Исследовательская и производственная компания "ЕлТом";
- Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники;
- Институт "Стройпроект" (в списке также шесть его филиалов);
- ГОЗ "Обуховский завод" (Санкт-Петербург);
- Институт приборостроения – новосибирский завод "Коминтерн";
- Научно-исследовательский институт авиационного оборудования (Москва);
- Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (два филиала);
- ООО "Карст" (четыре организации);
- ООО "РосХимТрейд" (Ростов-на-Дону);
- ОАО Всероссийский институт радиооборудования (три филиала);
- УПП "Вектор" (два предприятия в Екатеринбурге);
- Solid Ltd (Новороссийск);
- НПО "Квант" (Великий Новгород);
- Научно-производственное объединение им. Фрунзе (две организации в Нижнем Новгороде);
- Государственный рязанский завод оборудования (два предприятия);
- Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (четыре предприятия в Москве);
- КБ "Связь";
- ООО "Транс-Флот" (Самара);
- ООО "Транспетрочарт" (Санкт-Петербург).
Решение о расширении санкций Минторговли США было обнародовано на прошлой неделе. При этом подробный список предприятий, которые попали под ограничения, не прилагался.