 

Расследования преступлений Януковича ведутся нескоординированно – Горбатюк

20 февраля 2017 г. 19:37
Источник: Зеркало недели
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Сейчас одни и те же следственные действия могут проводиться дважды, а то и трижды, заявил глава Департамента спецрасследований ГПУ.  

Расследование преступных эпизодов в рамках "дела Януковича" ведется разными подразделениями нескоординировано, что вредит скорости и качеству следствия, заявил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

В интервью он заявил, что генпрокурор Юрий луценко, по всей видимости, уже отказался от идеи объединить все дела относительно Януковича в одно большое производство. Некоторые дела расследует Главная военная прокуратура, другие – Главное следственное управление, а часть производств о преступлениях против Майдана осталась в Департаменте спецрасследований.

"Но из-за этой идеи наш Департамент спецрасследований разделили и создали Управление по расследованию преступлений, совершенных преступной организацией. Хотя мы объясняли, что из-за ограниченного срока следствия - только 12 месяцев с учетом ознакомления подозреваемых и защитников с делом - это приведет к потере сроков в расследовании и может стать такой формальной причиной их закрытия", – заключил он.

По его словам, в его департаменте указывали, что эпизоды экономических и "майдановских" преступлений, в которых подозревается Янукович, следует расследовать комплексно, с единым координирующим центром, однако это так и не было сделано.

"Сейчас расследования ведутся нескоординировано, разными подразделениями, и это все ведет к потере времени, качества следствия. Одни и те же следственные действия могут проводиться дважды, а то и трижды, отсутствует надлежащий обмен информацией. Это все явно не на пользу делу", – заключил он. 

В октябре прошлого года в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщала пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что забрал "дело Януковича" у Департамента специальных расследований ГПУ, потому что не согласен с позицией его руководителя Сергея Горбатюка относительно того, что процесс по данному делу должен быть исключительно очным.
 

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