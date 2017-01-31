Разведка сообщила о потерях оккупантов под Авдеевкой за последние сутки

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31 января 2017 г. 12:53
Источник: Новое Время
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За последние сутки во время атаки на позиции ВСУ в районе Авдеевки были убиты 10 боевиков российских оккупационных сил.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Вследствие ответных ударов сил АТО потери противника составили: убитыми - 10 и ранеными - 25 военнослужащих из состава 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК (Донецк) ВС РФ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что существенные потери в подразделениях и частях 1 АК ВС РФ заставляют командование корпуса принимать меры, направленные на пополнение некомплекта личного состава.

"30 января с.г. в Донецкую клиническую больницу Калинина поступило указание командования российско-оккупационных войск срочно выписать больных военнослужащих, которые были госпитализированы на прошлой неделе", - добавили в ГУР.

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