Разведка сообщила о жертвах среди мирного населения при обстреле Харцызска

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что 7 января военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) первого Армейского корпуса Вооруженных сил РФ совершили обстрел гражданских домов в оккупированном Харцызске.

"Командование 1 АК принимает меры по сокрытию факта обстрелов и количества жертв среди местного населения", - сказано в сообщении ГУР МО в фейсбуке.

Харцызск - город областного значения, входит в Донецкую агломерацию. С 2014 года город контролируется "ДНР".