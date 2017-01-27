 

Реальная зарплата украинцев за год выросла на 11,6% – Госстат

27 января 2017 г. 18:10
Источник: УНИАН
19 просмотров

По сравнению с ноябрем 2016 года, в декабре прошлого года реальная заработная плата выросла на 18,6%.

Реальная заработная плата в Украине в 2016 году была выше показателя 2015 года на 11,6%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом, по сравнению с ноябрем 2016 года, в декабре прошлого года реальная заработная плата выросла на 18,6%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре 2016 года выросла на 19,8% по сравнению с ноябрем и составила 6 475 грн. Данное значение в 4 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая в декабре 2016 года составляла 1 600 грн. 

В Госстате отметили, что по сравнению с декабрем 2015 года в декабре 2016 года средняя номинальная зарплата выросла на 23,8%.

Самые высокие средние зарплаты в декабре были зафиксированы в авиационном транспорте – 27,3 тыс. грн, производстве фармацевтической продукции – 12,8 тыс. грн, финансовой, страховой деятельности и сфере телекоммуникаций – по 11 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в декабре был зафиксирован в сферах почтовой и курьерской деятельности – 3,4 тыс. грн и организации питания – 4,2 тыс. грн.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Cредняя заработная плата штатного работника в Украине в 2015 году выросла на 30%, а реальная – уменьшилась на 10% по сравнению с 2014 годом.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.