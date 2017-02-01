 

"Ребята, выходите": боевик рассказал, как попал в плен под Авдеевкой

01 февраля 2017 г. 18:52
Источник: УНИАН
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Украинские военные в районе Авдеевки удерживают занятые позиции, с которых отступили боевики, – так называемые "Алмаз-1" и "Алмаз-2".

На втором "Алмазе" задержали Александра Олексийчука, который был оператором противотанкового расчета из батальона "Восток", говорится в сюжете ТСН.

Сейчас он находится в больнице, его готовят к операции – ему должны извлечь осколок. Также с боевиком работает контрразведка. 

"Мы сидели в блиндаже, в укрытии втроем. Сидели, пережидали обстрел. Когда обстрел как будто закончился, пытались выйти, а тут нам уже говорят: "Ребята, выходите", - рассказал Олексийчук о том, как его взяли в плен.

Также он рассказал, что вражеская сторона вводит в бой свои резервные силы, а вот российское командование на передовую не рвется.

О задержании боевика батальона "Восток" сообщила СБУ. Пленный оказался уроженцем Макеевки и воевал на стороне террористической "ДНР" с 2014 года.

 

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