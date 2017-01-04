 

Решение суда о заочном аресте Курченко обеспечит его международный розыск, - ГПУ

04 января 2017 г. 19:41
Источник: РБК-Украина
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По данным Генпрокуратуры, Курченко находится на территории РФ

Решение суда о заочном аресте бизнесмена Сергея Курченко дает возможность выполнять задачи уголовного производства в виде обеспечения международного розыска. Об этом сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Адриан Лупу. Его слова передает канал "112 Украина".

Прокурор прокомментировал решение о заочном аресте Курченко: "Это решение дает нам возможность выполнять задачи уголовного производства в виде обеспечения международного розыска, и в случае задержания Сергея Курченко за рубежом, осуществить процессуальные меры относительно его ареста и доставки для выполнения процессуальных действий на территории Украины. Надеемся на положительные результаты в его международном розыске с целью обеспечения его доставки в правоохранительные органы Украины".

Также Адриан Лупу высказал мнение о местонахождении бизнесмена: "По предварительным данным, Сергей Витальевич находится на территории РФ, однако где конкретно и по какому адресу, в настоящее время не установлено".

Печерский районный суд заочно арестовал Курченко. Меры по осуществлению его международного розыска продолжаются.
 

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