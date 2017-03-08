РФ на суде в Гааге не отрицала факта поставки смертельного оружия боевикам – представитель Украины

В Международном суде ООН в Гааге представитель Украины обвинил Россию в поставках вооружения боевикам на Донбассе, жертвами террористических атак которых является гражданское население.

Об этом представитель украинской стороны, доктор Гарольд Кох (Harold Hongju Koh) заявил сегодня на судебном заседании в ходе слушания дела "Украина против России". Он упомянул выступление представителя РФ Самюэля Вордсворса, который, по словам Коха, не отрицал совершенно вопиющий факт, что Россия поставляла смертельное оружие группам, которые атакуют гражданских на востоке Украины.

"Он предположил, что если есть вооруженный конфликт, то не может быть терроризма... Терроризм означает атаки на гражданских. РФ обязалась предотвратить финансирование терроризма", - подчеркнул Кох. Он указал, что, несмотря на эти обязательства, Россия активно поставляет террористам на Донбассе оружие и вооружение. В связи с этим представитель украинской стороны перечислил факты применения российского вооружения: зенитного ракетного комплекса «Бук», которым был сбит самолет «Боинг» «Малайзийских авиалиний» (рейс МН17) летом 2014 года над оккупированной частью Донецкой области, обстрелы гражданского населения из реактивных систем залпового огня «Град» в Волновахе, Мариуполе, Краматорске, Авдеевке.

Кох указал, что "такие атаки необратимо запугивают и деморализуют гражданское население в этих районах". "Даже во времена конфликта гражданские, которые проживают далеко от зоны конфликта и не принимают в нем активного участия, могут стать жертвами террористических атак. В то время, когда «ЛНР» и «ДНР» привлечены к боевым действиям с украинской армией, это никоим образом не освобождает Россию от ответственности в рамках Конвенции (о борьбе с финансированием терроризма), когда она предоставляет ракеты боевикам, которые затем стреляют из них, чтобы убивать гражданских в районах, которые находятся далеко от зоны боевых действий", - подчеркнул Кох.