 

РФ пыталась помешать присуждению Нобелевской премии мира Порошенко

28 января 2017 г. 11:15
Источник: РБК-Украина
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Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии обвинила Россию в привлечении спецслужб для вмешательства в работу Нобелевского комитета. В частности, в Норвегии считают, что РФ пыталась помешать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году, передает телерадиокомпания NRK.

Отмечается, что с целью дискредитировать возможного лауреата премии мира летом 2015 года в интернете было обнародовано письмо за подписью спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана к поверенному в делах США в Норвегии. В письме говорилось о том, что американские дипломаты якобы получили поддержку двух из пяти членов Нобелевского комитета, однако президенту Порошенко "исключительно важно получить гарантии" присуждения награды. Тогда материалы о письме опубликовали некоторые "пророссийские сайты".

Норвежская телерадиокомпания отмечает, что посольство США и Верховная рада Украины опровергли подлинность писем. Через две недели после публикации письма в офис к секретарю комитета и директора Норвежского нобелевского института Улав Ньелстаду пришли двое представителей посольства России.

По словам Ньелстада, это была "абсурдная" встреча, после которой он обратился в ПСБ. Сотрудник Полицейской службы безопасности страны Арне Хеугстейл заявил, что норвежские спецслужбы выяснили, что "один из дипломатов, которые пришли на встречу с Ньелстадом, был офицером Службы внешней разведки России".

Этот визит, по его словам, был операцией с целью повлиять на решение члена комитета. Посольство России направило письменный комментарий NRK, в котором выразило несогласие с такими выводами. В комментарии отмечается, что попытка ПСБ выставить "рутинную дипломатическую работу" операцией спецслужб представителям посольства "кажется паранойей".

В посольстве также заявили, что "сбор и анализ информации о внешней и внутренней политике и обмен мнениями" является важной частью ежедневной работы дипломатов любой страны.

"Встречи с представителями Нобелевского комитета, включая и упомянутую, содержат именно такие цели", - говорится в комментарии российского посольства.

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