"Рошен" решил остановить Липецкую фабрику

Кондитерская корпорация "Рошен", которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, в апреле 2017 года остановит производственную деятельность Липецкой фабрики в России.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Решение принято по экономическим и политическим причинам.

"Арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным Комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной", - говорится в заявлении.

"Начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции ROSHEN на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", - сообщила пресс-служба "Рошена".

На фабрике сейчас работают около 700 человек, которые уже проинформированы о своем увольнении.

Напомним, с апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики Roshen находится под арестом из-за налоговых претензий. В связи с этим инвестгруппа ICU, у которой есть мандат на продажу российских активов Roshen, не может найти покупателя.

В январе 2016 года генеральный директор и миноритарный акционер "Рошена" Вячеслав Москалевский заявил, что предприятие выставлено на продажу. "Рошен" хочет выручить примерно $200 млн за российские активы.