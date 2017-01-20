 

"Рошен" решил остановить Липецкую фабрику

20 января 2017 г. 11:00
Источник: Левый берег
126 просмотров

Кондитерская корпорация "Рошен", которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, в апреле 2017 года остановит производственную деятельность Липецкой фабрики в России.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Решение принято по экономическим и политическим причинам.

"Арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным Комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной", - говорится в заявлении.

"Начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции ROSHEN на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", - сообщила пресс-служба "Рошена".

На фабрике сейчас работают около 700 человек, которые уже проинформированы о своем увольнении.

Напомним, с апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики Roshen находится под арестом из-за налоговых претензий. В связи с этим инвестгруппа ICU, у которой есть мандат на продажу российских активов Roshen, не может найти покупателя.

В январе 2016 года генеральный директор и миноритарный акционер "Рошена" Вячеслав Москалевский заявил, что предприятие выставлено на продажу. "Рошен" хочет выручить примерно $200 млн за российские активы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.