Россия договорилась об аренде военно-морской базы в Сирии на 49 лет

Россия договорилась с Сирией об аренде военно-морской базы в Тартусе на 49 лет.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации РФ, соглашение может быть продлено еще на 25 лет в случае обоюдной готовности к продлению.

Договором предусмотрено размещение максимум одиннадцати кораблей, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, "при условии соблюдения ядерной и экологической безопасности".

Напомним, в Тартусе с 1971 года расположен пункт материально-технического обеспечения российских кораблей, а на аэродроме Хмеймим в городе Латакия базируется российская авиагруппа.