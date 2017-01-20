 

Россия договорилась об аренде военно-морской базы в Сирии на 49 лет

20 января 2017 г. 16:25
Источник: Новое Время

Россия договорилась с Сирией об аренде военно-морской базы в Тартусе на 49 лет.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации РФ, соглашение может быть продлено еще на 25 лет в случае обоюдной готовности к продлению.

Договором предусмотрено размещение максимум одиннадцати кораблей, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, "при условии соблюдения ядерной и экологической безопасности".

Напомним, в Тартусе с 1971 года расположен пункт материально-технического обеспечения российских кораблей, а на аэродроме Хмеймим в городе Латакия базируется российская авиагруппа.

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