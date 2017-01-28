 

Россия готовится к испытанием новой системы ПРО

28 января 2017 г. 14:53
Источник: Корреспондент
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Испытания новой системы противоракетной обороны, которая создается в России, будет проведены "в ближайшие два-три года", сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО военно-космических сил России Ильгар Тагиев, пишет "РБК".
Испытания пройдут на полигоне Сары-Шаган.

По словам Тагиева, в эти же сроки будет полностью обновлена система ПРО Москвы и центрального промышленного района.
По данным ВКС РФ, сейчас проводятся работы по повышению технических характеристик системы противоракетной обороны.

Как отметил Тагиев, в настоящее время на вооружении российских военных "находится система ПРО второго поколения, начало разработки которой пришлось на 1980-1990 годы".

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