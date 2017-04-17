Россия и Китай послали корабли шпионить за американским авианосцем - СМИ

Китай и Россия направили разведывательные корабли для слежения за американским атомным авианосцем "Карл Винсон", который движется в направлении Корейского полуострова.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на "многочисленные источники" в японском правительстве.

Предполагается, что Китай и РФ стремятся отследить маневры США, которые не исключают военных действий в отношении КНДР. Одной из целей отправки разведывательных кораблей может быть предупредительный сигнал в адрес Вашингтона, пишет далее агентство. Ранее в Пекине и Москве выразили обеспокоенность жесткой позицией американских властей по северокорейскому вопросу.

17 апреля вице-президент США Майк Пенс посетил военную базу "Кэмп Бонифас" близ демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи. Пенс находится в Южной Корее в рамках десятидневной поездки по Азии. В "Кэмп Бонифас" вице-президент США провел брифинг с американскими военнослужащими. Очередной ракетный запуск, проведенный накануне Пхеньяном, Пенс назвал "провокацией".

Ранее, 16 апреля, президент США Дональд Трамп в своем профиле в соцсети Twitter сообщил, что США и Китай сотрудничают по северокорейскому вопросу. "Зачем мне называть Китай валютным манипулятором, если они работают с нами над проблемой Северной Кореи? Посмотрим, что будет!" - написал Трамп.