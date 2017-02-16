 

Россия, Иран и Турция создали группу по политическому урегулированию сирийского конфликта – Reuters

16 февраля 2017 г. 18:37
Источник: УНИАН
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Сегодня, 16 февраля, состоялся очередной раунд переговоров в Астане с участием представителей Сирии, повстанцев, России, Турции и Ирана по мирному урегулированию сирийского конфликта.

Как сообщает Reuters, глава российской делегации на мирных переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил, что согласовано создание объединенной российско-турецко-иранской группы, которая будет рассматривать политические вопросы урегулирования сирийского конфликта.

Россия, которая поддерживает правительство президента Сирии Башара аль-Асада, а также Турция, которая поддерживает повстанцев, выступают посредниками в переговорах, напоминает агентство.

В ходе переговоров в Астане глава правительственной делегации Сирии Башар Джафари обвинил делегацию Турции и сирийских повстанцев, которые прибыли в четверг, в последний день встречи, в попытке сорвать переговоры, отказавшись согласиться на коммюнике. 

По его словам, повстанцы и их турецкие покровители имели «четкую волю сорвать встречу в Астане», и что Анкара должна вывести свои войска из Сирии и закрыть границу для «джихадистских боевиков», если это было реальной гарантией турецко-российского соглашения о прекращении огня в конце прошлого года.

Прибытие турецкой делегации и представителей повстанцев в последний день переговоров в столице Казахстана также дает понять, что они не серьезно относятся к участию в переговорах, считает представитель режима Асада.

Как подчеркивает Reuters, соглашение о прекращении огня неоднократно нарушалось, причем каждая из сторон обвиняла другую, в то время как бушевала борьба с джихадистами группами, такими как «Исламское государство» и другими вооруженными группами, не включенными в перемирие.

 

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