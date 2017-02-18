 

Россия испытывает администрацию Трампа, каждый день убивая украинцев, - Маккейн

18 февраля 2017 г. 10:04
Источник: Левый Берег
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Сенатор США Джон Маккейн объяснил эскалацию ситуации на Донбассе тем, что Россия испытывает администрацию президента США Дональда Трампа, передает Радио Свобода.

"Россияне убивают украинцев ежедневно. Они их убивают. Я считаю, что ситуация ухудшается, поскольку это время для тестирования администрации Трампа", - заявил Маккейн 17 февраля во время выступления на ежегодной Мюнхенской сфере безопасности конференции.

С начала обострения ситуация в зоне боевых действий на Донбассе Джон Маккейн минимум дважды призвал Дональда Трампа предоставить Украине летальное оружие.

Напомним, в конце января Маккейн раскритиковал Трампа за заявления о возможной отмене санкций против РФ.

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