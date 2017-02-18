Россия испытывает администрацию Трампа, каждый день убивая украинцев, - Маккейн

Сенатор США Джон Маккейн объяснил эскалацию ситуации на Донбассе тем, что Россия испытывает администрацию президента США Дональда Трампа, передает Радио Свобода.

"Россияне убивают украинцев ежедневно. Они их убивают. Я считаю, что ситуация ухудшается, поскольку это время для тестирования администрации Трампа", - заявил Маккейн 17 февраля во время выступления на ежегодной Мюнхенской сфере безопасности конференции.

С начала обострения ситуация в зоне боевых действий на Донбассе Джон Маккейн минимум дважды призвал Дональда Трампа предоставить Украине летальное оружие.

Напомним, в конце января Маккейн раскритиковал Трампа за заявления о возможной отмене санкций против РФ.