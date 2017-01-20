Россия начала формировать новую военную дивизию у границы с Украиной

Российская Федерация нарушила положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, начав формировать новую мотострелковую дивизию у границы с Украиной без уведомления ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Украины.

16-19 января Украина совместно с Канадой и Данией провели инспекцию в Ростовской области РФ, чтобы проверить, как Россия соблюдает обязательства по открытости и транспарентности в своей военной деятельности, предусмотренные Венским документом 2011 года (ВД-2011).

"Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ. Вблизи границ с Украиной формируется 150 мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 тысяч военнослужащих. Указанная информация предоставлена инспекционной группе представителями минобороны России. Обнародована дата начала формирования дивизии - 10 января 2017 года", - сказано в сообщении.

Это противоречит информации, которую сама же Российская Федерация официально предоставила ОБСЕ в ноябре 2016 года. Россия тогда сообщила, что не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей.

Кроме этого, нарушен пункт ВД-2011, в котором отмечается, что в случае, когда такая информация не может быть представлена в ежегодном обмене военной информацией, эта информация будет подаваться официальной сетью ОБСЕ за 42 сутки до такого увеличения численности личного состава или с началом такого увеличения.