Россия направила "юбилейный гумконвой" на Донбасс

"60-я, юбилейная, колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российской границы. В её составе 26 автомобилей, которые везут свыше 300 тонн гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.

Россия уверяет, что гумконвой перевозит продукты питания, предметы первой необходимости, а также детские продуктовые наборы, предназначенные для детей в возрасте до 1 года.

Отмечается, что перед прибытием на границу, колонна разделится на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган".