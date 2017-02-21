 

Россия направила "юбилейный гумконвой" на Донбасс

21 февраля 2017 г. 10:27
Источник: Украинские новости
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"60-я, юбилейная, колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российской границы. В её составе 26 автомобилей, которые везут свыше 300 тонн гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.

Россия уверяет, что гумконвой перевозит продукты питания, предметы первой необходимости, а также детские продуктовые наборы, предназначенные для детей в возрасте до 1 года.

Отмечается, что перед прибытием на границу, колонна разделится на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган".

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