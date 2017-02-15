 

Россия оккупировала Крым при мягкой позиции Обамы — Трамп

15 февраля 2017 г. 19:23
Источник: Дело.ua
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Президент США Дональд Трамп задался вопросом, был ли его предшественник Барак Обама, при котором Россия оккупировала Крым, слишком мягок с Россией.

"Крым был захвачен Россией во время администрации Обамы. Занимал ли Обама слишком мягкую позицию в отношении России?" — написал Трамп в среду в своем микроблоге в Твиттере.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и "вернет Крым".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду журналистам, что Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма Украине.

"Эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами", — подчеркнул Песков.

А официальный представитель МИД России Мария Захарова решила сострить и сказал, что Москва "свои территории не возвращает".

 

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