 

Россия передала WikiLeaks похищенные данные через третью сторону, - спецслужбы США

05 января 2017 г. 13:05
Источник: РБК-Украина
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Разведка США получила убедительные доказательства, что Россия передала WikiLeaks похищенные хакерами данные Национального комитета Демократической партии через третью сторону. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных американских чиновников.

Чиновники США ранее пришли к выводу, что за хакерскими атаками стоят российские спецслужбы, однако они не были уверены, что смогут доказать причастность России к обнародованию разрушительной для экс-кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон информации. Однако источники не рассказали подробно об участии третьей стороны в передачи похищенных данных WikiLeaks.

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