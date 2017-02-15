Россия предоставила гражданство 15 экс-беркутовцам

Россия предоставила гражданство и политическое убежище 15 бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут", которые подозреваются в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Об этом в интервью сообщил начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

"Мы направили запросы в Россию об экстрадиции 21 (экс-беркутовца). 12 получили гражданство России, двое из них - право на временное проживание", - сказал он.

Горбатюк отметил, что экс-командир спецроты подразделения "Беркут" Дмитрий Садовник получил гражданство через полтора месяца после побега в 2014 году.

В свою очередь 14 февраля прокурор департамента спецрасследований Роман Псюк в интервью hromadske.tv сообщил, что получена новая информация о получении российского гражданства экс-беркутовцами.

"По состоянию на сегодняшний день информация касательно получения гражданства обновилась. Мы получили ответы по 15 лицам: двое из них получили вид на жительство, так называемое "убежище", и 13 из них получили гражданство РФ", - сказал он.

Всего в Россию отправлены запросы на экстрадицию 21 экс-беркутовца.

По 6 из них Россия ответы еще не предоставила.

Также Псюк отметил, что правоохранители имеют оперативную информацию о возможном местопребывании Садовника, но на данный момент не намерены разглашать данную информацию.