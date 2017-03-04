Россия разместит в Крыму ЗРК С-400 "Триумф" во второй половине года

Второй полк зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" разместят в Крыму во второй половине 2017 года, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"ПВО Крыма во второй половине 2017 года усилят за счет второго по счету полка С-400", - рассказал собеседник агентства. По его словам, он будет находиться в западной части Крымского полуострова.

Источник ТАСС отметил, что в 2018 году боевой состав обоих полков ракетных систем С-400 будет увеличен за счет включения третьего дивизиона.

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О том, что в Крыму планируется развернуть дополнительные С-400 "Триумф", сообщал в январе командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, но он не называл сроки размещения ЗРК.

Первый зенитный полк, вооруженный системой С-400, заступил на боевое дежурство в Крыму 13 января. "Триумф" находится на вооружении зенитно-ракетного Севастопольско-Феодосийского полка.

Комплекс С-400 может поразить баллистические цели, которые летят со скоростью 4,8 км/с, на дальности до 60 км и предназначен для уничтожения самолетов, крылатых ракет и других средств воздушно-космического нападения.