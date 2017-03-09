Россия согласна на допрос Януковича в присутствии украинских следователей

Генеральная прокуратура РФ заявила о готовности организовать допрос экс-президента Украины Виктора Януковича на территории России в присутствии украинских следователей.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на ответ Генпрокуратуры РФ на запрос Генеральной прокуратуры Украины, копия которого имеется в распоряжении агентства.

"В связи с нахождением Януковича В.Ф. на территории России Генеральная прокуратура Российской Федерации готова рассмотреть вопрос об организации его допроса в присутствии представителей правоохранительных органов Украины", - говорится в документе.

Как сообщалось, Виктор Янукович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведении агрессивной войны.

Генпрокуратура настаивала на допросе Януковича на территории Украины по делу о госизмене, гарантируя ему безопасность, однако беглый президент соглашался дать показания лишь по нынешнему месту проживания - в Ростове-на-Дону.