 

Россия согласна на допрос Януковича в присутствии украинских следователей

09 марта 2017 г. 19:47
Источник: Укринформ

Генеральная прокуратура РФ заявила о готовности организовать допрос экс-президента Украины Виктора Януковича на территории России в присутствии украинских следователей.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на ответ Генпрокуратуры РФ на запрос Генеральной прокуратуры Украины, копия которого имеется в распоряжении агентства.

"В связи с нахождением Януковича В.Ф. на территории России Генеральная прокуратура Российской Федерации готова рассмотреть вопрос об организации его допроса в присутствии представителей правоохранительных органов Украины", - говорится в документе.

Как сообщалось, Виктор Янукович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведении агрессивной войны.

Генпрокуратура настаивала на допросе Януковича на территории Украины по делу о госизмене, гарантируя ему безопасность, однако беглый президент соглашался дать показания лишь по нынешнему месту проживания - в Ростове-на-Дону.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.