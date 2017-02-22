Россия сорвала видеоконференцию Трехсторонней контактной группы

Инициатива скайп-встречи принадлежала российской стороне и была поддержана ОБСЕ.

Запланированная на сегодня видеоконференция Трехсторонней контактной группыпо урегулированию ситуации в Донбассе не состоялась, поскольку представители российской стороны не вышли на скайп-связь.

"Сегодня должна была состояться видеоконференция Трехсторонней контактной группы. Инициатива скайп-встречи принадлежала российской стороне и была поддержана ОБСЕ… Однако представители российской стороны не вышли на скайп-связь", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в своей странице в Facebook.

Олифер отметил, что для участия в видеоконференции прибыла украинская делегация, а также специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и глава СММ ОБСЕ, координатор от ОБСЕ в подгруппе по безопасности Эртурул Апакан.

"Украина была готова продолжить обсуждение хода имплементации договоренностей, о которых шла речь 15 февраля 2017 года в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске и 18 февраля 2017 года на встрече министров иностранных дел стран Нормандской четверки в Мюнхене", - добавила пресс-секретарь.

Ранее Трехсторонняя контактная группа призвала к полному прекращению огня в Авдеевке, отведению всех вооружений к линии, обозначенной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

