Россия усиливает политические преследования в Крыму перед днем сопротивления оккупации

Министерство иностранных дел Украины связывает очередную волну репрессий, обысков и незаконных задержаний на территории оккупированного Крыма с днем сопротивления российской оккупации, 26 февраля, а также требует от России немедленного прекращения подобных действий и освобождения всех заложников.

"МИД Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с продолжающимися репрессиями, незаконными задержаниями, обысками и арестами, а также пытками, применяющимися по отношению к гражданам Украины на оккупированном полуострове. Очевидно, что оккупант усиливает политические преследования перед 26 февраля – днем сопротивления АР Крым российской оккупации", - сказала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Она отметила, что Российская Федерация в очередной раз цинично пренебрегает основоположными правами и свободами человека, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, которая была принята в декабре 2016 года "Состояние с правами человека в АР Крым и г. Севастополе".

"Мы требуем от российской стороны немедленно прекратить любые репрессии, запугивания и нарушения прав и свобод на оккупированном полуострове и соблюдать международное право, а также требуем освобождения всех наших граждан, которые незаконно удерживаются на территории оккупированного Крыма", - подчеркнула спикер украинского МИД.

21 февраля глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявил о задержании в Крыму общественного активиста Марлена Мустафаева и еще около 20 человек.