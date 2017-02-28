Россия в Крыму пытается уничтожить идентичность украинцев и татар – Климкин

Глава МИД призвал европейских коллег к проведению мониторинга ситуации с правами человека на анексованому полуострове.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о систематических нарушениях прав человека в оккупированном Крыму во время выступления на 34 сессии Совета ООН по правам человека.

Министр выступил в Женеве во вторник, 28 февраля. Он также отметил необходимость свободного доступа на полуостров международных организаций для осуществления мониторинга.

"Оккупационная "власть" осуществляет систематическое нарушения прав человека, она стремится уничтожить идентичность украинцев и коренных жителей полуострова – крымских татар", - подчеркнул Климкин.

Глава МИД подчеркнул необходимость постоянного присутствия в Крыму международных организаций, в частности ООН, Совета Европы и ОБСЕ. По его словам, это будет способствовать мониторингу за соблюдением прав человека, а также сможет оказывать положительное влияние на то, чтобы оккупационная "власть" выполняла свои обязательства по международному праву.

"Несмотря на длительную внешнюю агрессию, Украина стала на путь всеобъемлющих реформ. Дальнейшие шаги по реализации повестки дня реформ в сфере прав человека является неотъемлемой частью этой работы, которая предполагает реализацию национального плана действий в тесном сотрудничестве с гражданским обществом и при оказании технической помощи со стороны международных организаций, в частности ООН", - рассказал министр.

Глава ведомства также напомнил, что с начала российской агрессии в Донбассе и Крыму российские наемники убили 10 тысяч украинцев и ранили свыше 22 тысяч.

16 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов поддержал украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". 73 члена комитета проголосовали за резолюцию. 23, в том числе, РФ, Беларусь, Китай, Казахстан и Сербия – высказались против.

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов поддержала проект резолюции "Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". 70 членов проголосовали за резолюцию, 26 высказались против, воздержались еще 77.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется.

Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

