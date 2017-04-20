 

Россия ветировала заявление Совбеза ООН по КНДР

20 апреля 2017 г. 12:42
Источник: Левый берег

Попытка Совбеза ООН принять заявление, осуждающее последние ракетные испытания КНДР и серьезно предостерегающее руководство страны от дальнейших пусков ракет, провалилась из-за вето России. Об этом сообщает DW со ссылкой на AFP.

Вечером среды, 19 апреля, представитель РФ в Совбезе ООН высказался против предложенного текста заявления, передает информагенство AFP. По данным дипломатов, Москва настаивала на включение в текст слов, которые бы отмечали необходимость урегулирования конфликта с КНДР путем диалога.

Отмечается, что при этом в предложенном США варианте текста заявления шла речь лишь о "чрезвычайной обеспокоенности" членов Совбеза ООН из-за поведения Пхеньяна, который "крайне дестабилизировал" ситуацию в регионе. Кроме того, отклоненный РФ текст содержал также предостережение, что международное сообщество будет прибегать и к "последующим серьезным мерам" по КНДР. Также предложение США призвало руководство Северной Кореи не проводить больше никаких испытаний ядерного оружия.

Многие дипломаты заявили журналистам на условиях анонимности, что такой шаг РФ оказался полной неожиданностью, поскольку давний союзник КНДР - Китай - планировал поддержать этот текст заявления.

Напомним, Пхеньян провел неудачный запуск ракеты на следующий день после военного парада ко дню рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, на котором северокорейский режим продемонстрировал новые вооружения.

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