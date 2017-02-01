 

Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Беларусью

01 февраля 2017 г. 20:49
Источник: Левый берег
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Глава ФСБ России Александр Бортников распорядился установить пограничную зону в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью.

Соответствующие приказы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Региональным пограничным управлениям предписано "установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону".

Ранее в Смоленской области пограничная зона отсутствовала, в Брянской области области существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской - вдоль границы с Латвией и Эстонией. Приказ Бортникова вступает в силу с 7 февраля 2017 года.

В пояснительной записке к проекту приказа указано, что документ "направлен на создание необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов".

В январе президент Беларуси Александр Лукашенко упростил правила въезда в страну для граждан 80 государств.

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