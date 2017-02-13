 

Россия за три дня прислала в Донбасс 25 танков и около 300 казаков - ИС

13 февраля 2017 г. 12:55
Источник: Зеркало недели
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За три дня, в период с 9 по 12 февраля, через пункт пропуска Изварино на временно оккупированную территорию Луганской области Россия перебросила десять боевых бронированных машин и автобусов с "казаками" из "Всевеликого войска Донского". Всего было переброшено около 300  человек, сообщает координатор группы  "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Через Мариновку российско-террористические войска перебросили на временно неподконтрольные Украине территории 25 танков. Кроме того, оккупанты укрепляют свои позиции и на других участках зоны АТО.

Так, в район Донецка для формирования новой батальонной тактической группы в течение двух суток перебрасывались по шесть-восемь единиц ББМ, в основном БМП и МТ-ЛБ. Еще одна батальонная тактическая группы сформирована в районе Александровки – туда перебрасывались колонны по 16-18 единиц автотранспорта и лёгкой бронетехники, в каждом случае за раз велась переброска сил и средств "мотострелковой роты". В Петровском районе Донецка оккупанты под видом ротации усилили свою тактическую группу.

Туда боевики перебросили дополнительную роту с бронетехникой, гранатометами разных систем и минометами калибра 120 и 82 мм. Юго-западнее Кадиевки (бывший Стаханов) на протяжении прошедших выходных переброшено 24-25 единиц автотранспорта и бронетехники – БТР и МТ-ЛБ.

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