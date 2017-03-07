 

Россияне уверяют Гаагу: оружие на Донбассе взяли из шахт

07 марта 2017 г. 12:51
Источник: Украинская правда
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Россия основывает свою правовую позицию на утверждении, что боевики на Донбассе сами нашли оружие – советское или оставленное украинской армией.
Об этом заявил во время рассмотрения украинского иска в Гааге один из представителей РФ в процессе, глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев, передает Европейская правда.

"Главный источник оружия, оказавшегося у повстанцев (согласно терминологии представителя РФ. – ЕП) – это запасы советских времен, которые были на территории Украины
Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев", - заявил он.

"Кроме того, большая часть была оставлена убегавшей украинской армией", - добавил российский дипломат.

Рогачев не стал комментировать представленные украинской стороной доказательства об использовании боевиками на Донбассе новейшего оружия, которое имеется на вооружении только в российской армии.

Стоит также отметить, что основное хранилище старого советского оружия на Донбассе расположено в Бахмуте (бывшем Артемовске). В 2014 году боевики долгое время пытались захватить соответствующую воинскую часть в Артемовске, но встретили сопротивление и не попали на территорию.

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