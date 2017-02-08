Россиянин получил 11 лет тюрьмы за ведение войны в составе "ДНР"

К 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен Торезским городским судом Донецкой области гражданин Российской Федерации, который в составе террористической организации "ДНР" способствовал РФ в ведении агрессивной войны против Украины.

Как сообщает в среду пресс-служба Генпрокуратуры Украины, в ходе судебного заседания гособвинение доказало, что уроженец г.Москва, бывший сотрудник правоохранительных органов РФ, "с января 2015г по сентябрь 2016г участвовал в террористической организации "ДНР" в составе одного из незаконных вооруженных подразделений которой совершал акты вооруженного сопротивления подразделениям сил АТО".

Противоправная деятельность указанного лица была прекращена 8 сентября 2016г, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины задержали его с боеприпасами вблизи г.Торецкое Донецкой области.

Досудебное следствие и поддержание обвинения в указанном уголовном производстве осуществлялись Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины.