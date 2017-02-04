Российская сторона в СЦКК гарантировала перемирие для ремонта ЛЭП под Авдеевкой

От российской стороны в СЦКК получено письменное подтверждение о прекращении огня, утром группы электромонтеров и саперов снова вышли на линию разрыва ЛЭП под Авдеевкой. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Утром группы электромонтеров и саперов снова вышли на линию разрыва ЛЭП под Авдеевкой. От российской стороны в СЦКК получили письменное подтверждение о прекращении огня", - сообщил он.

По его словам, вчера ночью снова были обстрелы города, были прямые попадания в дома в районе улицы Соборной. Характер повреждений сейчас уточняется, добавил он.