 

Российская сторона в СЦКК гарантировала перемирие для ремонта ЛЭП под Авдеевкой

04 февраля 2017 г. 12:03
Источник: УНН
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От российской стороны в СЦКК получено письменное подтверждение о прекращении огня, утром группы электромонтеров и саперов снова вышли на линию разрыва ЛЭП под Авдеевкой. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Утром группы электромонтеров и саперов снова вышли на линию разрыва ЛЭП под Авдеевкой. От российской стороны в СЦКК получили письменное подтверждение о прекращении огня", - сообщил он.

По его словам, вчера ночью снова были обстрелы города, были прямые попадания в дома в районе улицы Соборной. Характер повреждений сейчас уточняется, добавил он.

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