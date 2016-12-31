 

Российские хакеры атаковали электросети в США - СМИ

31 декабря 2016 г. 13:15
Источник: liga.net
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Российские хакеры из группировки Grizzly Steppe атаковали электросети в американском штате Вермонт. Об этом заявляют власти США, передает The Washington Post.

Спикер департамента энергообеспечения Берлингтона подтвердил, что электросети подверглись атаке. 

Чиновники на условиях анонимности рассказали, что ранее российские хакеры не проявляли активности в подобных атаках, но этот факт вмешательства очень важный, поскольку показал потенциальную уязвимость. 
Электросеть США почти полностью компьютеризирована и любое вмешательство может иметь катастрофические последствия на работу медицинской и других срочных служб. 

Чиновник администрации сказал, что намерения атаки пока не установлены. Возможно, россияне хотели проверить, могут ли они вмешаться в сети. 

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