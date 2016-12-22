 

Российские хакеры отслеживали украинскую артиллерию через программу на Android , – отчет CrowdStrike

22 декабря 2016 г. 10:15
Источник: 112.UA
58 просмотров

Хакерская группа, связанная с российским правительством и громкими кибератаками против демократов во время президентских выборов в США, вероятно, использовала вредоносные программы на устройствах Android для отслеживания украинской артиллерии и ее целей с конца 2014 до 2016 года. Об этом говорится в новом отчете компании по кибербезопасности CrowdStrike, передает Reuters.

Как сообщается, вредоносная программа была в состоянии установить связь и некоторые географические данные через заражения устройств, которые могли бы, вероятно, быть использованы для нанесения удара по артиллерии в поддержку пророссийских сепаратистов, говорится в докладе.

Соучредитель CrowdStrike Дмитрий Альперович заявил, что вредоносная программа, которая использовалась для отслеживания украинских артиллерийских единиц, является одной из версий программ, которые были задействованы для взлома Национального комитета Демократической партии.

Таким образом, в отчете утверждается, что хакерская группа "Фантастический медведь" является ответственной за кибератаку.

"Они не могут быть независимыми от группы или преступной группировки, они должны находиться в тесном контакте с российскими военными", - говорится в докладе.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.