Российские хакеры отслеживали украинскую артиллерию через программу на Android , – отчет CrowdStrike

Хакерская группа, связанная с российским правительством и громкими кибератаками против демократов во время президентских выборов в США, вероятно, использовала вредоносные программы на устройствах Android для отслеживания украинской артиллерии и ее целей с конца 2014 до 2016 года. Об этом говорится в новом отчете компании по кибербезопасности CrowdStrike, передает Reuters.

Как сообщается, вредоносная программа была в состоянии установить связь и некоторые географические данные через заражения устройств, которые могли бы, вероятно, быть использованы для нанесения удара по артиллерии в поддержку пророссийских сепаратистов, говорится в докладе.

Соучредитель CrowdStrike Дмитрий Альперович заявил, что вредоносная программа, которая использовалась для отслеживания украинских артиллерийских единиц, является одной из версий программ, которые были задействованы для взлома Национального комитета Демократической партии.

Таким образом, в отчете утверждается, что хакерская группа "Фантастический медведь" является ответственной за кибератаку.

"Они не могут быть независимыми от группы или преступной группировки, они должны находиться в тесном контакте с российскими военными", - говорится в докладе.