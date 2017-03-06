 

Российские хакеры вымогали деньги у политических организаций США - Bloomberg

06 марта 2017 г. 15:24
Источник: Новое Время

Российские хакеры проводят кибератаки против американских политических организаций и затем шантажируют их, пишет агентство Bloomberg.

По данным источников, по меньшей мере, дюжина групп столкнулась с попытками вымогательства после президентских выборов в США. Требования выкупа сопровождаются образцами конфиденциальных данных, имеющихся в распоряжении хакеров.

По мнению экспертов в сфере безопасности, методы хакеров указывают на группу Cozy Bear, которую в США считают связанной с российским правительством, а также ответственной за взлом серверов Национального комитета Демократической партии США.

Среди организаций, подвергшихся шантажу, упоминаются компания Arabella Advisors и Центр прогресса США, который активно призывал к расследованию контактов между окружением Трампа и представителями РФ.

"Арабелла Advisors пострадала от киберпреступности. Все факты указывают на то, что это было в мотивировано финансовыми вопросами", - сказал представитель фирмы Стив Сэмпсон.

По данным издания, требования шантажистов варьировались от $30 тыс. до $150 тыс. в пересчете на биткоины.

Источники агентства считают, что подобная активность может свидетельствовать о новых попытках вмешательства России в политическую систему США.

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