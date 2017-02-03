Российские компании начали признавать паспорта ЛДНР – СМИ

Владельцы паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР могут пользоваться услугами Российской железной дороги, авиакомпаний и гостиниц.

Об этом говорится в расследовании РБК.

Как пояснила агентству администратор одной из гостиниц, по такому паспорту селятся многие клиенты и по базе они проходят как граждане Украины. Как граждан Украины их также отмечают на билетах РЖД.

Представители боевиков на переговорах в Минске Денис Пушилин и Владислав Дейнего подтвердили, что по паспорту самопровозглашенной "республики" можно пересекать границу с Россией и передвигаться по стране.

В авиакомпании S7 официально признали возможность путешествовать по паспорту ДНР, в то время как Аэрофлот и другие авиакомпании эту информацию отрицают. В РЖД сослались на требования Минтранса, которые не позволяют продавать билет гражданам государств, которых нет в утвержденном списке.

Возможность пересекать границу по паспортам ДНР и ЛНР также подтвердили в МВД, ФСБ и Минтрансе. При этом опрошенные изданием юристы указывают, что правовых основ для этого нет.

По словам источника в дипломатических кругах, фактическое действие в России паспортов непризнанных республик связано с наличием неформальной договоренности между российскими властями и представителями боевиков "закрывать глаза на эти паспорта, чтобы люди могли передвигаться по России".

"Такие же договоренности были достигнуты на уровне российских авиакомпаний, по таким паспортам летают", – подтвердил собеседник агентства.

Напомним, боевики ДНР и ЛНР стали выдавать собственные паспорта с 2015 года. На январь 2017 года из 4 миллионов жителей ДНР документы самопровозглашенной республики получили около 40 тыс. человек.

