 

Российские миллиардеры, близкие к Путину, разбогатели после победы Трампа на выборах

10 января 2017 г. 13:53
Источник: УНИАН
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Об этом сообщает Forbes. Издание указывает, что более, чем кто-либо другой, увеличил свое состояние самый богатый человек России — Леонид Михельсон. Будучи акционером «Новатэка» (независимый производитель природного газа), он разбогател после выборов США на 1,9 миллиарда долларов, увеличив свое состояние до 18,2 миллиарда долларов.

Также отмечается, что за это время американские бизнесмены увеличили свои состояния в среднем на 2,8% после выборов, самые богатые россияне — на 7,1%.

Помимо роста акций, олигархи извлекли выгоду из «возвращения российского рубля», который упал на 55% по отношению к доллару США в течение 2014 и 2015 годов, но вырос на 20% в 2016 году, благодаря повышению цен на нефть и надежды на улучшение отношений с Соединенными Штатами и Европой. Также «стальные магнаты» России Алексей Мордашов и Владимир Лисин стали богаче на 1,6 млрд долларов и 1,4 млрд долларов соответственно, после выборов.

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